Il futuro di Marek Hamsik è ancora in dubbio: Napoli o Cina? Ecco le dichiarazioni del diretto interessato

Da alcune settimane non si fa che parlare delle sirene cinesi pronte ad ammaliare Marek Hamsik a suon di milioni di stipendio. Cui hanno fatto seguito sia le parole di Marekiaro che del padre Richard. Al Capitano del Napoli sarebbe stato offerto un ingaggio multimilionario da 10 milioni a stagione, più 35 alla società di De Laurentiis per il cartellino dello slovacco. In città ci si chiede se, dopo tanti record, riconoscenza e amore, le strade si separeranno per davvero. Hamsik ne ha parlato in questi termini a Sport24:

«Per ora sono un calciatore del Napoli. Mi ha chiamato Ancelotti, ma ammetto che sono tentato dal trasferimento in Cina, vedremo però cosa accadrà nel tempo. Sono stato soltanto una volta lì, quando giocammo la Supercoppa italiana, però credo che nella vita bisogna provare tutto». Dichiarazioni a metà tra la decisione di andare e l’opera di convincimento di Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Napoli. Nel mentre, Hamsik, come tutti i calciatori che in questi giorni non sono impegnati con le rispettive nazionali nella preparazione per i Mondiali, si sta godendo qualche giorno di relax con famiglia e amici. Il relax, pardon la notte, magari porterà consiglio.