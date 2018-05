Lo staff di Carlo Ancelotti farà visita al centro sportivo del Napoli per prendere contatto con la nuova realtà

Lavori in corso per costruire il nuovo Napoli. Con l’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina, arriveranno anche nuove figure per lo staff tecnico. Chi c’è stato fino a qui, però, non è detto che vada via. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centro sportivo di Castel Volturno è in procinto di subire una ristruttutrazione che si concluderà solo quando la squadra concluderà il ritiro. Intanto, lo staff di Ancelotti è già in contatto con alcuni collaboratori storici di Sarri come Calzona, Bonomi e Sinatti, i quali potrebbero lavorare anche col tecnico di Reggiolo.

Ancelotti porterà al Napoli il figlio Davide, il genero Mino Fulco, il preparatore Francesco Mauri e l’osservatore Luigi La Sala. I quattro, lunedì dovrebbero far visita a Castel Volturno per prendere contatto con la realtà. Per quanto riguarda il preparatore dei portieri, la figura di Alessandro Nista, già nello staff di Sarri, dovrebbe essere confermata anche sotto il nuovo corso.