Nuovo acquisto per il Frosinone: tutto fatto per l’arrivo di Joel Campbell dall’Arsenal. Domani le visite mediche del costaricano

A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Frosinone mette a segno un ottimo colpo in entrata. Il club laziale, infatti, ha chiuso per l’arrivo di Joel Campbell, attaccante classe 1992 che due anni fa era vicino al Milan. Il calciatore, che nell’ultima stagione ha giocato in Liga in prestito con la maglia del Betis Siviglia, arriverà a Frosinone a titolo definitivo: per lui pronto un contratto per i prossimi tre anni. Il costaricano sarà domani in Italia per svolgere le visite mediche con gli scaligeri.