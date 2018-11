Joao Cancelo è il miglior dribblatore del nostro campionato, con 28 dribbling in 831 minuti. Seguono Chiesa, De Paul, Biraghi e Correa

È già tempo di bilanci in Serie A dopo le prime 12 giornate. Nello specifico, un dato curioso rivela i migliori dribblatori del nostro campionato, con qualche sorpresa. In testa a questa speciale classifica infatti c’è niente di meno che un terzino, anche se forse è riduttivo considerarlo sono un esterno di difesa. Joao Cancelo si è rivelato uno dei migliori giocatori di fascia non solo del nostro campionato, in grado di dare sostanza all’attacco juventino con corsa, tecnica e visione. Ben 28 dribbling riusciti in quasi dieci partite giocate.

Al secondo posto un altro top della nostra Serie A e una giovane speranza per il calcio italiano. Federico Chiesa continua a stupire quest’anno, per continuità e classe. Ad accompagnare i suoi 2 gol e 5 assist con la maglia della Viola, ci sono gli stessi dribbling di Cancelo, ma con un minutaggio superiore: 1032 minuti giocati. Segue al terzo posto una bella sorpresa dell’Udinese, Rodrigo De Paul con 26 dribbling riusciti in uno splendido inizio di stagione con 5 gol e 3 assist. Il quarto e il quinto posto sono occupati da Cristiano Biraghi e Joaquin Correa. Il terzino della Fiorentina sta trovando continuità con Pioli, riuscendo ad ottenere anche la convocazione con la Nazionale di Mancini con cui ha segnato il gol decisivo in Nations League contro la Polonia. Joaquin Correa invece non ha ancora trovato il posto da titolare nella Lazio, ma le sue prestazioni sono in netta risalita. Sono 26 i dribbling per l’italiano e 24 per l’argentino.