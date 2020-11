Candreva: «La Sampdoria vuole dare fastidio a tutta la Serie A»

Antonio Candreva manda un messaggio a tutte le squadre di Serie A: le parole dell’esterno della Sampdoria

Antonio Candreva, esterno della Sampdoria, manda un messaggio chiaro a tutte le squadre di Serie A. Ai taccuini de Il Secolo XIX, Candreva esalta il gruppo e sottolinea l’importanza di divertirsi.

«Daremo fastidio a tutti, divertendoci. Possiamo fare un bel campionato. Secondo me pensando partita dopo partita possiamo fare un campionato bello, divertendoci, dando fastidio a qualsiasi squadra ci affronti. Non sottovalutiamo l’importanza del divertimento e dell’entusiasmo. Questo gruppo così ampio, di giovani e meno giovani, ha le carte in regola. Poi si vedrà»