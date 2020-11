Caniggia a pezzi: «Maradona era un fratello per me»

Claudio Caniggia, ex compagno di Nazionale di Diego Armando Maradona, ha voluto ricordare El Pibe de Oro. Le sue parole

Claudio Caniggia, ex compagno di Nazionale di Diego Armando Maradona, ha voluto ricordare El Pibe de Oro sui social.

«Sono devastato. Era come un fratello. Non ho alcuna parola in questo momento. Voglio solo dire ai suoi familiari che li accompagno in questo dolore».