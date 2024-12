Cannavaro: «Atalanta da scudetto? Lo spero, Gasperini lo meriterebbe. Juve e Milan sono indietro, sull’Inter…»

Le parole di Fabio Cannavaro, ex difensore e allenatore, sulle possibilità scudetto dell’Atalanta di Gasperini. Tutti i dettagli in merito

Fabio Cannavaro ha parlato a Tuttosport delle possibilità scudetto dell’Atalanta.

LOTTA SCUDETTO – «Credo che la Juventus abbia dei problemi e sia un po’ più indietro. Ma anche l’Inter è partita meno bene rispetto alla rosa che ha. E il Napoli di Antonio Conte sta facendo bene, anche se ogni tanto inciampa: è ancora in costruzione. Il Milan fatica… Io credo che i tanti cambi di allenatore stiano incidendo».

ATALANTA – «Lo spero davvero. Gasperini lo meriterebbe per il percorso che ha fatto, per la coerenza del suo calcio, per i calciatori che ha lanciato e che ha migliorato. È una società modello anche a livello dirigenziale e ha una squadra che gioca proprio bene. Se penso alla finale contro il Leverkusen mi sento orgoglioso da italiano: tutti celebravano i tedeschi come fossero imbattibili e invece… Per me i favoriti sono Inter, Napoli e Atalanta».