Caos Chelsea, la Juve può approfittarne: occhi su Rudiger

Juve, occasione dall’Inghilterra da non lasciarsi scappare. I bianconeri guardano alla situazione di Antonio Rudiger

Il caos in casa Chelsea apre spiragli nuovi per il calciomercato bianconero. Uno su tutti porta ad Antonio Rudiger, in scadenza a giugno e al momento impossibilitato a rinnovare con il club inglese.

Per questo motivo potrebbe approfittarne la Juventus, tanto che avrebbe già avviato i primi contatti per il difensore tedesco.