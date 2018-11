Situazione difficilissima in casa Chievo: Ventura si è dimesso da allenatore, da capire chi sarà il suo sostituto

Dopo sole 4 partite, Ventura, ex ct della Nazionale, ha lasciato la panchina del Chievo: il tecnico, finora, è andato incontro a risultati non certo esaltanti. Nelle prime 3 sono arrivate 3 sconfitte, interrotte dal pareggio odierno contro il Bologna. Ventura, però, secondo Sky Sport, ha scelto di non proseguire la sua avventura con i clivensi.

Il motivo? Ventura non sentirebbe suo quest’ambiente e secondo lui, non vi sarebbero le condizioni per proseguire in condizioni ottimali. Resta da capire a questo punto quando sarà ufficializzata la separazione e se, nel caso, sarà richiamato in panchina D’Anna. La società di Campedelli è rimasta assolutamente spiazzata dalla decisione di Ventura.

Tuttavia, per il futuro la società sta valutando due possibilità: o il ritorno di Lorenzo D’Anna o quello di Domenico Di Carlo. Domani sera, in un summit, verrà presa la giusta decisione.