Caos Kalinic, il Milan ha deciso: venderlo è la priorità per l’attacco

Non è un gran momento per Nikola Kalinic e il Milan lo sa: il Diavolo, dopo l’esclusione della punta dai Mondiali, ha la necessità di far cassa

In poche ore è cambiato il mondo di Nikola Kalinic. Era ai Mondiali con la sua Croazia, ma ha deciso di non entrare nella sfida con la Nigeria e il ct Dalic lo ha rispedito a casa, senza la possibilità di chiamare un sostituto. Per la punta del Milan non è un momento facile e questo è il punto più basso toccato in una stagione da dimenticare. Adesso il Milan non vuole correre rischi e rimanere con una zavorra in rosa: la priorità è quella di dare via il centravanti il prima possibile, con un occhio al bilancio.

Non è intenzione del Milan sbolognarlo al primo acquirente, quindi si starà attenti a non creare una grossa minusvalenza. Per Kalinic il club rossonero chiede venticinque milioni di euro, probabilmente una cifra troppo alta per una punta che sta vivendo il periodo più difficile della sua carriera. Prima di parlare di attaccanti in entrata il Milan deve vendere Kalinic e sperare anche in un esito positivo con l’UEFA. Ma il croato ormai è delegittimato, il Diavolo lo vuole vendere.