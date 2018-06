Kalinic ha già finito il Mondiale? Il ct croato vorrebbe rimandarlo a casa

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, vorrebbe mandare a casa Nikola Kalinic, che si è rifiutato di entrare contro la Nigeria

Terremoto nel ritiro croato. Notizia di queste ultime ore è, infatti, la decisione di Zlatkto Dalic, ct croato, di rimandare Nikola Kalinic a casa. Senza possibilità di sostituirlo e senza che, almeno apparentemente, ci sia un infortunio alla base della scelta. Il commissario tecnico croato si sarebbe infastidito parecchio per l’indisponenza dell’attaccante del Milan, che vistosi superare nelle gerarchie da Mitrovic e non accettando il ruolo da comprimario nella Croazia attuale, si sarebbe rifiutato di entrare contro la Nigeria.

La stagione di Kalinic è stata tutt’altro che brillante. Arrivato con tante aspettative al Milan dalla Fiorentina, ha deluso tutti. Dagli addetti ai lavori fino ai tifosi. Raccogliendo un misero bottino di 6 gol in 31 presenze. Alle 16.15 di oggi, durante la conferenza stampa della Croazia, potrebbe essere confermata la notizia che, ripetiamo, porterebbe la squadra di Dalic ad avere un giocatore in meno nel torneo per pura scelta.