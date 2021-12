Caos plusvalenze, il Napoli non rischia per Osimhen: «Niente meccanismo sistematico»

Nel caos plusvalenze sarebbe rientrato anche il Napoli per l’affare Osimhen, ma gli azzurri non rischierebbero nulla

Nel caos plusvalenze che sta facendo tremare la Serie A, sotto la lente di ingrandimento della Procura sarebbe finito anche il trasferimento dal Lille al Napoli di Victor Osimhen. Il professor Salvatore Sica, però, sulle pagine de Il Mattino ha spiegato che gli azzurri non rischierebbero nulla.

NESSUN MECCANISMO SISTEMATICO – «Mi pare che il Napoli non avrebbe mai messo su un meccanismo sistematico di utilizzo delle plusvalenze, addirittura con un rapporto privilegiato con altre società, in una sorta di associazione finalizzata all’alterazione dei dati contabili e finanziari.

In questo caso si tratterrebbe di una singola operazione sospetta ed in un caso specifico e sempre che si assuma, il che non è scontato, che le plusvalenze della cessione di Osimhen siano fittizie».