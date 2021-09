Caos tamponi Lazio: Lotito rischia la carica da consigliere federale

Caso tamponi, oggi alle 15 il collegio di garanzia del CONI si esprimerà sulla posizione di Lotito: a rischio la carica federale

Quella di oggi sarà una giornata campale in casa Lazio. Alle ore 15 infatti, il presidente Claudio Lotito è stato chiamato a giudizio dal collegio di garanzia del CONI, ultimo grado dopo i sette mese di condanna in primo e dei dodici in secondo.

Tuttavia Lotito deve cumulare a questa richiesta anche tre mesi e quindici giorni di sanzioni accumulate negli anni scorsi, precisamente gli ultimi dieci, salendo così a quindici mesi e quindici giorni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, se la sentenza confermerà una condanna superiore ai 12 mesi Lotito decadrà dalla sua carica di consigliere federale (bastano anche dodici mesi e un giorno).

