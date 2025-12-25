Caos in Turchia, arrestato il Presidente del Fenerbahce Sadettin Saran! Il club fa il quadro delle situazione del numero uno: ecco cosa è successo

Caos in Turchia, arrestato il Presidente del Fenerbahce Sadettin Saran! Il club fa il quadro delle situazione del numero uno

Il giorno di Natale si è trasformato in un incubo per il presidente del Fenerbahçe, coinvolto in una delicata indagine giudiziaria in Turchia. Sadettin Saran è stato infatti arrestato a Istanbul nell’ambito di un’inchiesta antidroga che riguarda anche personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Saran era stato convocato la scorsa settimana per rendere testimonianza davanti ai pubblici ministeri. In quell’occasione gli investigatori avevano prelevato campioni di capelli per accertamenti forensi. Secondo quanto emerso dagli esami, sui campioni sarebbe stata riscontrata la presenza di sostanze stupefacenti, elemento che ha portato all’arresto del presidente del club gialloblù.

L’indagine, avviata all’inizio di dicembre, ha già condotto all’arresto di circa quindici persone, accusate a vario titolo di produzione e traffico di droga e di favoreggiamento della prostituzione. Un quadro giudiziario complesso, che sta scuotendo profondamente l’opinione pubblica turca e ora coinvolge anche una delle figure più influenti del calcio nazionale.

Nel frattempo, il Fenerbahçe ha diffuso una lunga nota ufficiale a sostegno del proprio presidente, ribadendo fiducia nelle istituzioni e nel corretto svolgimento delle indagini. Il club ha sottolineato come il procedimento sia ancora in corso e come tutto si stia svolgendo nel pieno rispetto dello stato di diritto, invitando alla prudenza e al rispetto delle autorità competenti.

La società ha inoltre assicurato continuità gestionale e operativa, spiegando che il lavoro svolto nell’interesse del club non subirà interruzioni. Accanto a Saran, in queste ore, ci sono il presidente del consiglio di amministrazione Şekip Mosturoğlu, i membri del board e il pool di avvocati del club e del presidente.

In attesa di ulteriori sviluppi giudiziari, il Fenerbahçe prova a mantenere compattezza e stabilità, mentre l’intera vicenda rischia di avere ripercussioni importanti non solo sul piano sportivo, ma anche sull’immagine di uno dei club più rappresentativi del calcio turco.

