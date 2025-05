I segreti di Capello: «Campionato più Champions? Ecco cosa serve, prima non esisteva il turnover. Poi sull’Inter…»

A La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha raccontato il segreto del suo Milan per vincere Champions League e campionato. L’ex tecnico, anche di Juve e Roma, ha poi commentato la stagione dell’Inter e le scelte di Inzaghi.

SEGRETO – «La tenuta mentale. In quegli anni non esisteva il turnover, le rose erano più corte e non c’era la possibilità di fare cinque sostituzioni come oggi. Il concetto di riposo era zero. In campo andavano sempre i migliori, a meno che qualcuno non avesse problemi fisici veri. Quindi non è che il mio Milan avesse più energia, semmai aveva dei campioni con la giusta mentalità. Giocatori, umili, nonostante le tante vittorie, che non si accontentavano e affrontavano ogni partita come fosse una finale».

INTER – «Più che altro che sia stata poco umile o forse semplicemente che abbia pensato troppo alla Champions. I nerazzurri sono la squadra più forte d’Italia e a un certo punto avevano tre punti di vantaggio.

Poi Inzaghi ha fatto massiccio uso del turnover, i giocatori hanno messo meno voglia di applicarsi, qualche avversario è stato preso sotto gamba…Va detto che rispetto ai miei tempi si è aggiunta ulteriore pressione. Soprattutto se pensiamo alla copertura mediatica e ai social. Per un calciatore oggi è più difficile conservare le energie mentali».