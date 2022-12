Capello: «La Serie A deve imparare tanto da questi Mondiali»

Fabio Capello, opinionista Sky ed ex allenatore, ha parlato dei Mondiali in Qatar da Mbappé a Ronaldo

Fabio Capello, opinionista Sky ed ex allenatore, ha parlato dei Mondiali in Qatar da Mbappé a Ronaldo. Le sue dichiarazioni:

«Ronaldo? Il problema è l’età, basta vedere le prestazioni di Mbappé, viaggia a velocità supersoniche. Fra due mesi avrà 38 anni è normale una gestione diversa. Ramos? Non si segnano gol a caso soprattutto tre al Mondiale significa che possiedi qualcosa di speciale. La Francia non è soltanto Mbappé, ma anche Griezmann e Giroud stanno facendo qualcosa di eccezionale. L’Argentina cresce e Messi sa ancora fare la differenza. Dell’Olanda non capisco le critiche a Van Gaal, sta cercando di sfruttare il potenziale che ha a disposizione. Il Brasile è superiore alla Croazia ed è capace di proporre un calcio enorme e veloce».

SERIE A – «Dobbiamo imparare tante cose da questo Mondiale. La più importante è alzare il ritmo e guardare avanti. La seconda è che gli arbitri devono interrompere meno il gioco e l’ultima assumersi le responsabilità della giocata».