Allegri-Milan, Capello: «Con Paratici funzionerebbe, ma si devono capire un bel po' di cose. Chi decide? E Ibra che ruolo ha? Per ora è tutto un po' fumoso...»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla possibilità di un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. I dettagli

Fabio Capello ha fatto a lungo l’allenatore del Milan e oggi, da tecnico vincente qual è stato, ragiona sull’ipotesi di un ritorno di un altro mister che in rossonero ha guadagnato uno scudetto: Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

ALLEGRI E PARATICI IN ROSSONERO – «Bene, perché hanno già lavorato insieme. Ognuno dei due conosce pregi e difetti dell’altro e il binomio a Torino direi che ha funzionato a meraviglia, senza dimenticare gli altri protagonisti, a cominciare dalla proprietà e Beppe Marotta fino ovviamente ai calciatori. Ma sul Milan, se me lo consente, prima vanno capite certe cose».

IL MILAN DI QUEST’ANNO – «È difficile capire cosa voglia fare come club. Chi decide cosa? Per esempio, io in questa stagione non ho compreso a fondo il ruolo di Ibrahimovic. Ora che si vuole fare? Leggo della volontà di aggiungere un direttore sportivo. Bene, ma con quali compiti e poteri? Io sono sempre stato abituato una società con posizioni chiare e definite all’interno di un organigramma: un presidente che stanzia il budget, un amministratore delegato o direttore generale che fa rispettare i conti e dà la linea, un direttore sportivo che di concerno con l’allenatore si occupa del lato tecnico. Al Milan per ora mi pare tutto un po’ fumoso, ma vediamo se in estate si farà chiarezza».

PARATICI É UN DS – «Ecco, uno come Paratici, con la sua esperienza e la sua competenza, non verrebbe di certo a Milano per fare presenza. Sarebbe il motore di tutte le decisioni, almeno per quanto riguarda il campo. Ma a quel punto, Ibra cosa farebbe?».

ALLEGRI – «Se la volontà – che approvo – è quella di fare un Milan più italiano, direi di sì. Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, ma anche la squadra, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere le mani da subito»