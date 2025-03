Capello: «Motta paga, ma Giuntoli è a un bivio con la Juve. Dalla società mi aspetto una cosa…»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla situazione di crisi della Juve dopo l’esonero di Motta. Tutti i dettagli in merito

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport della crisi della Juve.

CRISI JUVE – «Alla Juventus c’è una situazione più chiara, e di conseguenza sono più chiare anche le responsabilità: il dt Giuntoli ha portato avanti un mercato da protagonista, spendendo oltre 200 milioni per rivoluzionare la squadra, ma il rendimento dei bianconeri non si è rivelato all’altezza delle aspettative (e dei soldi investiti). Motta ha pagato come sempre succede in queste situazioni, ma ho l’impressione che Giuntoli adesso sia arrivato a un bivio: la società accetterebbe un’altra stagione deludente come questa?».