Fabio Capello: «Napoli-Inter, ecco a chi va meglio il pari. L'Atalanta lotterà per lo scudetto. E Inzaghi ha fatto un grosso errore con i cambi. Col Feyenoord attenzione...»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla lotta scudetto in Serie A dopo il pareggio tra Napoli ed Inter. Tutti i dettagli

Ex allenatore collezionista di scudetti (e anche molto altro), Fabio Capello oggi commenta il calcio in tv su Sky e su La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha visto in Napoli-Inter di ieri, raccontato al quotidiano sportivo.

IL PAREGGIO – «L’Inter è ancora capolista, questo risultato in termini di classifica dà forza. Inzaghi e i suoi potranno affrontare le prossime partite con più tranquillità. Il Napoli invece è andato sotto, ha rischiato di perderla, ha trovato il pari nel finale ma ha dominato la partita. E questo, al di là del rammarico per un risultato che avrebbe potuto premiare di più gli azzurri, è un pieno di fiducia: Conte sa di avere tra le mani un gruppo che lotterà fino alla fine e inseguirà lo scudetto con più convinzione di prima».

I CAMBI DI INZAGHI – «In campo in effetti ho visto un po’ di confusione, l’Inter è sempre organizzata ma ieri sembrava non riuscire a raccapezzarsi. E le sostituzioni non mi hanno convinto: Inzaghi ha preferito inserire Correa per Thuram, lasciando in panchina Arnautovic che arrivava dal gol strepitoso alla Lazio in CoppaItalia e attraversava un momento di grande euforia. Frattesi è entrato a dieci minuti dalla fine, ma il suo dinamismo sarebbe servito prima, per cambiare l’inerzia di una ripresa che l’Inter ha interpretato in maniera rinunciataria. E poi l’uscita di Bastoni, una roccia davanti a Martinez: la scelta mi ha lasciato perplesso, e anche il giocatore, a giudicare dalle immagini televisive, non mi sembrava felicissimo al momento del cambio…».

LA LOTTA SCUDETTO – «Conte e i suoi possono concentrarsi su un solo obiettivo. Tutte le energie sullo scudetto, come pure l’Atalanta, che tutto sommato può sorridere: vista col senno di poi avrebbe potuto avvicinarsi al primo posto ma è comunque lì».

L’INTER A ROTTERDAM – «Ecco, se penso alla Champions, un’Inter così sparagnina come quella vista al Maradona mi preoccupa. Se giochi con l’atteggiamento di Napoli, con il Feyenoord rischi. E se Dimarco non recupera in tempo…».