Capello: «Il Napoli deve approfittare adesso di una cosa che a primavera non ci sarà più. Inter favorita per lo scudetto, Palladino bravo a risollevarsi: questo obiettivo è possibile»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla lotta scudetto in Serie A che sta coinvolgendo ben sei squadre. Tutti i dettagli

Napoli primo; 4 squadre a 1 punto di distanza: Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina; la Juve un gradino ancora più sotto. Non si era mai vista una Serie A così equilibrata dopo 12 giornate. Fabio Capello, ex allenatore vincente e oggi opinionista, interviene su La Gazzetta dello Sport e legge l’attuale situazione.

EQUILIBRIO IN VETTA – «Sinora regna l’incertezza ed è bello così. Nessuno ha avuto la forza per allungare sulle altre in vetta. Ma c’è un dato tecnico che emerge da questa bagarre: squadre come Lazio e Fiorentina hanno preso spunto dall’Atalanta e giocando molto più in verticale stanno avendo un rendimento da grandi».

INTER FAVORITA – «É un po’ “rallentata” rispetto allo scorso anno, almeno per quello che abbiamo visto finora. Però io credo sia ancora la candidata numero uno. Se Inzaghi sarà lì a diretto contatto con la cima della classifica a marzo, avrà poi tutte le carte in regola per piazzare lo sprint decisivo»

IL NAPOLI IN TESTA – «E Conte è l’unico a non avere le coppe di mezzo. Si è visto anche domenica sera, i giocatori azzurri erano più freschi degli avversari, che nelle gambe avevano la fatica di Champions con l’Arsenal. Il Napoli ha mantenuto il primo posto dopo il trittico terribile contro Milan, Atalanta e Inter e ha già giocato in casa della Juventus: ora avrà un calendario meno ostico, di cui dovrà approfittare per cercare di allungare. Anche perché poi in primavera non tutte le rivali potrebbero ancora essere impegnate in Europa».

LA FIORENTINA – «Palladino ha saputo cambiare passo dopo un avvio complicato e non era affatto scontato. La Fiorentina ha vinto sei gare di fila in campionato e sarebbero nove su nove tenendo conto della Conference League, se i viola non avessero “ciccato” completamente la sfida in casa del piccolo Apoel. Particolare che mi fa pensare come a Firenze stiano forse accarezzando l’idea di concentrarsi di più sulla Serie A, magari intravedendo spiragli per conquistare la qualificazione alla prossima Champions, specie se dovessimo confermare i cinque posti anche per la prossima stagione. E con un Kean così si può fare».