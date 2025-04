Capello critica Inzaghi e Viviano non ci sta: «A Capello piace la parola presunzione, ma su Inzaghi non la vedo»

Capello critica Inzaghi e Viviano non ci sta: «Non capisco la sua cattiveria contro tutti gli allenatori»

Se ne post partita di Inter Milan 3-0 di Coppa Italia sono arrivate aspre critiche nei confronti di Simone Inzaghi da parte di Fabio Capello, non è dello stesso avviso Emiliano Viviano che ha commentato le parole dell’ex tecnico a TVPlay.

DICHIARAZIONI – «Partiamo dal presupposto che non sappiamo se questo Inter-Milan condiziona le partite successive dei nerazzurri. Poi, se Inzaghi faceva giocare i titolari e magari vinceva anche, contro la Roma avrebbe dovuto fare turnover e si parlava magari di una sconfitta e scudetto perso. Quello che non capisco è che Fabio Capello non si è sentito per tanto tempo, ora sembra senza freni. Ce ne ha per tutti. A Capello piace la parola presunzione, con cui aveva descritto persino Guardiola. Ma io su Inzaghi non vedo presunzione. L’Inter ha lottato su tutti i fronti, sapendo quali fossero i rischi e sperando di non correre troppo. Dire così, prima ancora che si giochi la semifinale di Champions League, è sbagliato. Non capisco la cattiveria di Capello contro tutti gli allenatori del mondo che non siano lui»