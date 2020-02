Capello: «Lautaro? Qualità impressionante, mi ricorda Suarez» – VIDEO

Fabio Capello ha parlato di Lautaro Martinez paragonandolo a Luis Suarez come qualità e tecnica – VIDEO

Fabio Capello ha parlato al Bifs 2020, ovvero la quarta edizione del Bilbao International Football Summit. C’erano i ct di Brasile e Argentina, Tite e Lionel Scaloni, Ernesto Valverde, Robert Martinez e Robert Moreno (Monaco) in collegamento da Montecarlo e Bruxelles, e in platea Unai Emery. Queste le parole di Don Fabio.

«Mi piace molto. Lotta, corre, è bravo di testa e, soprattutto, ha una velocità d’esecuzione impressionante. Si, mi ricorda Luis Suarez, corre come lui, ha qualità simili. Mi ricordo che fino a qualche mese fa tanti miei colleghi habladores criticavano Lautaro, dicevano che sbagliava tutto, che non convertiva le occasioni che gli capitavano. Io la vedevo diversamente: pensavo che era molto bravo perché era sempre al posto giusto al momento giusto, le occasioni si possono sbagliare ma non capitano a uno per casualità. Ora sono in tanti a pensare che Lautaro sia un ottimo giocatore, io me ne ero accorto prima»