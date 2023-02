Capello: «Leao come Zaniolo, è malconsigliato. Napoli? In Europa può giocarsela. E sulla Juve...»

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport riguardo alle prossime serate di Champions League

CHAMPIONS LEAGUE – «Io ho visto una partita Europea questo fine settimana ed è stata Lazio-Atalanta. Noi dobbiamo giocare a quei livelli e bravo anche l’arbitro nel lasciar correre tanto. Milan? Hanno preso un’aspirina nell’intervallo perché nel primo tempo ha giocato solo il Torino. Il Tottenham l’ho vista attentamente e li ho visti in difficoltà. Leao? E’ sempre un fenomeno, ma come Zaniolo è mal consigliato. La sua testa è nei contratti e bisognerebbe dirgli qualche parola di fiducia. Napoli? In Europa ha già dimostrato che può giocarsela. Sono convinti con forza e qualità nel stare in campo. Ha giocatori che possono ribaltare il risultato».

PENALIZZAZIONE JUVE – «La Juve non partecipava a questo campionato ma come nessuno, il massimo era il secondo posto. Il Napoli è partito è ha continuato a correre, le altre piano piano hanno rallentato».

MONZA – «Bisogna saper scegliere i giocatori. Merito di Galliani e Berlusconi che riescono a stimolare gli allenatori, ma Palladino questa volta si prende un grande merito per quanto sta facendo».