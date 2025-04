Capello ne ha per tutti: «Juve e Milan? I dirigenti non hanno idee chiare, manca unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…»

Capello ha parlato dei momenti di Juve e Milan: «I dirigenti non hanno idee chiare, manca unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…»

Fabio Capello è intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro, analizzando il momento della Juve e del Milan e in particolare soffermandosi sulle due dirigenze. Le parole riprese da TMW.

PAROLE – «Al Milan e alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare. Non c’è pensiero, non c’è unione: la scelta più importante sono i giocatori, se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia del Milan o della Juventus vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico. L’importanza di una dirigenza forte? È fondamentale capire le circostanze, i tifosi vogliono vedere un certo attaccamento alla maglia. Cose che sia alla Juve che al Milan non si sono viste».