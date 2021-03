Capello sicuro: «Campionato già finito. Barella? È fra i primi tre d’Europa»

Fabio Capello ha analizzato il momento di stagione dell’Inter durante Sky Calcio Club: le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello ha analizzato il momento di stagione dell’Inter durante Sky Calcio Club. Queste le sue parole.

«Penso che Conte abbia fatto una cosa semplice e intelligente. Lui ha capito con il Sassuolo che doveva tornare a giocare come nella stagione precedente. Ha messo in evidenza le qualità di Lautaro e Lukaku, con un Hakimi in più. E poi, signori, Conte ha uno dei 3 centrocampisti più forti d’Europa: Barella. Signori, Barella è tra i primi 3 d’Europa senza dubbio. Ha corsa, visione di gioco. Lui la palla la mette, ha la corsa di Hakimi e qualità ancora superiore. Hakimi butta la palla, Barella la mette. Poi, ha recuperato Perisic ed Eriksen. Li aveva messi in vendita, pensavo potessero creare dei problemi. E invece sono diventati importanti. Scudetto? Il campionato è già finito. Lukaku? Lo hanno pagato 80 milioni, ma sta rendendo per 80 milioni».