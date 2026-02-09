Capitan Locatelli lascia la Juventus a fine stagione: volo di sola andata per l’Inghilterra

Locatelli è uno dei migliori elementi della Juventus di Spalletti: l’ottimo rendimento sta attirando il forte interesse di un club di Premier.

Uno degli aspetti che sembra poter avere un peso decisivo nella decisione della Juventus di rinnovare il contratto di Luciano Spalletti è certamente l’aver rivitalizzato alcuni giocatori che stavano avendo un rendimento decisamente al di sotto delle loro potenzialità.

Tra questi c’è sicuramente Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo e Milan era ormai preso di mira dalla tifoseria per le sue prestazioni deludenti: uno scenario completamente cambiato con l’arrivo del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera.

I numeri parlano chiaro: come riportato anche da Tuttosport, infatti, Locatelli è tra i quattro centrocampisti nei 5 principali campionati europei ad aver registrato almeno 900 minuti con oltre 75 passaggi ogni 90 minuti, oltre l’85% di precisione, più del 60% di duelli vinti e anche più di 3 intercetti P90.

Le prestazioni di Locatelli sono cresciute tantissimo grazie alle indicazioni di Spalletti e oggi il centrocampista italiano è tornato a essere un elemento insostituibile. Eppure proprio questa importante crescita sta attirando l’attenzione di diversi top club esteri, tra cui il Manchester United.

Offerta per Locatelli dalla Premier: la Juve ci pensa

Gli ultimi rumors che arrivano dall’Inghilterra rivelano infatti che i Red Devils hanno messo nel mirino Locatelli come possibile sostituto di Casemiro. Il centrocampista brasiliano lascerà l’Old Trafford al termine di questa stagione: la conferma è arrivata proprio dall’ex Real Madrid, che ha quindi deciso di tentare una nuova avventura altrove.

Offerta per Locatelli dalla Premier: la Juve ci pensa – Calcionews24.com (Instagram Manuel Locatelli)

Il sito britannico The Touchline sostiene che in cima alla lista del Manchester United è finito proprio il centrocampista della Juventus. Locatelli è un vecchio pallino dei Red Devils, che lo avevano seguito molto attentamente anche nell’estate 2021, prima che l’ex Sassuolo cedesse al corteggiamento bianconero.

La Juventus superò la concorrenza del Manchester United, versando nelle casse dei neroverdi emiliani un totale di 25 milioni di euro più 12,5 di bonus. Nel novembre 2023 è poi arrivato il rinnovo di contratto per il giocatore, che oggi ha un’intesa con i bianconeri fino a giugno 2028.

L’impressione è che da parte della dirigenza juventina non ci sia alcuna disponibilità a lasciar partire Locatelli, specialmente ora che con Spalletti il suo rendimento è diventato così importante. Tuttavia il Manchester United ha grandi risorse economiche: in caso di offerta intorno ai 40 milioni qualche tentennamento in casa bianconera ci sarebbe sicuramente, a patto però che si riesca a trovare un sostituto all’altezza.