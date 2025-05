Caprile: «Speriamo che la salvezza arrivi a Como. Futuro al Cagliari? La mia idea ora è chiara, il Napoli…»

Le parole di Elia Caprile, portiere del Cagliari, sul suo futuro con il club rossoblù dopo il prestito al Napoli e la possibile salvezza

Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli, ha parlato a Radiolina della sua stagione con il Cagliari.

ESORDIO, NAZIONALE E CALCIOMERCATO – «Le partite che preferisco sono quelle dove non devo fare niente e vinciamo, gli obiettivi si ottengono di squadra. Mi sono divertito all’esordio con il Milan, sono felice quando la parata arriva ma per la salvezza si lavora di squadra. Scenari? La Nazionale è un sogno ma per arrivarci devo lavorare tutti i giorni con il Cagliari. Se ci arriverò sarà grazie al mio lavoro sodo e alle prestazioni. Del mercato non ne voglio sapere niente fino alla slavezza e per il riscatto devono parlare Napoli e Cagliari».

SALVEZZA AD UN PASSO – «Non abbiamo fretta ma la vittoria con il Verona ci ha dato slancio, con l’Udinese poteva essere la partita giusta. Abbiamo pagato due errori che abbiamo fatto, ma andiamo a Como sapendo che possiamo salvarci lì senza dover guardare le altre partite».

L’INTERVISTA INTEGRALE A CAPRIL SU CAGLIARI NEWS 24