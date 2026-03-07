Caprile Cagliari, futuro in bilico: un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli

Caprile Cagliari, il rossoblù nel mirino della Premier League: interesse concreto per il portiere. Tutti i dettagli

Il calciomercato è ancora lontano dall’aprire ufficialmente i battenti, ma in casa Cagliari l’attenzione è già altissima. Il nome al centro delle prime manovre è quello di Elia Caprile, portiere classe 2001 protagonista di una stagione di grande continuità e maturità. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto all’estero.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’Aston Villa osserva da vicino

Dall’Inghilterra arrivano segnali sempre più concreti. Come riportato da Nicolò Schira, l’Aston Villa avrebbe inserito Caprile nella lista dei profili da seguire con priorità. Gli scout del club di Birmingham stanno monitorando con attenzione la crescita del portiere, considerato un possibile investimento per il futuro e un rinforzo ideale per aumentare la competitività del reparto arretrato.

Tra Sardegna e Premier: un futuro da decifrare

Il rendimento del numero uno rossoblù lo ha trasformato in uno dei giocatori più preziosi della rosa. Per Caprile, la prospettiva di approdare in Premier League rappresenta un salto di qualità affascinante: prestigio, visibilità internazionale e un progetto tecnico ambizioso come quello dei “Villans” sono elementi difficili da ignorare.

La valutazione e il nodo Cagliari

Resta da capire quale sarà la posizione del Cagliari di fronte a un’eventuale offerta ufficiale. La società dovrà trovare un equilibrio tra:

l’esigenza di valorizzare economicamente un asset importante ,

, la volontà di trattenere un pilastro della squadra, soprattutto in un ruolo delicato come quello del portiere.

Quel che è certo è che l’estate di Caprile si preannuncia intensa e ricca di scenari da seguire con attenzione.