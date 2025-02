Caputi: «C’è un paradosso nel Milan dopo il mercato, sul futuro di Theo Hernandez…»

Le parole di Massimo Caputi, noto giornalista, sul momento del Milan dopo la sconfitta in Champions League. Tutti i dettagli in merito

Massimo Caputi ha parlato in esclusiva a Milannews24 del momento del Milan.

Vedi differenze tra la gestione di Paulo Fonseca e quella attuale di Sergio Conceicao?

«Non so dire se il Milan di Conceicao sia in regressione dal punto di vista del gioco rispetto a Fonseca. Io penso che ci siano sempre i soliti difetti. Una squadra che concede difensivamente, e dall’altra ci sono calciatori che a volte fanno l’exploit e altre volte marcano visita. Fonseca, avendo lavorato con la squadra per 5 mesi, aveva tentato di dare una sua identità. Conceicao invece sta giocando ogni tre giorni e sono arrivati anche giocatori dal mercato quindi per lui è più difficile. Il Milan in ogni caso deve uscire dagli equivoci. Il Milan oggi è più forte di prima come qualità della rosa però Santiago Gimenez, attaccante fortissimo, ha caratteristiche completamente diverse da Abraham e Morata. Bisogna giocare per lui. Joao Felix in Nazionale si alterna con Leao tra campo e panchina, qui gioca dietro la punta e quindi non permette a Reijnders di inserirsi né a Pulisic di tagliare verso il centro. E’ un calciatore che toglie spazi. I rossoneri devono trovare una quadra, non si può giocare con l’album delle figurine. La squadra non può prescindere dagli equilibri. Per assurdo sono aumentate le potenzialità ma è aumentata la confusione tattica».

Cosa ne pensi del futuro di Theo Hernandez?

«Il mio giudizio è che anche se il calciatore è di grande qualità dopo tanti anni bisogna avere la forza di cambiare. Alcune situazioni si cristallizzano. Se Theo Hernandez resta al Milan verrà comunque attaccato dalla critica se non fa 20-25 partite da 7. Non so se lui sia sereno o meno perchè non lo conosco nella sua vita privata ma penso che anche per lui sia meglio cambiare aria».

