Francesco Caputo ha messo la firma sulla rete numero 1000 nella Serie A 2019/20: il traguardo tagliato dall’attaccante del Sassuolo

Francesco Caputo non smette di stupire. L’attaccante del Sassuolo ha portato in vantaggio i neroverdi contro il Cagliari segnando il diciottesimo gol in campionato.

Una rete pesante, la numero 1000 se si considerano tutte quelle realizzate nel corso della Serie A 2019/20.