Francesco Caputo parla dopo la prima amichevole stagionale con il Sassuolo: ecco le parole dell’attaccante – VIDEO

(Antonio Parrotto, inviato a Vipiteno) – Francesco Caputo ha inaugurato l’era Dionisi con una doppietta nell’8-0 contro il Brixen. Le sue parole

AMICHEVOLE – «E’ stata la prima amichevole stagionale, non è stato facile perché abbiamo trascorso una settimana con carichi di lavoro importanti. Ma è servita per mettere benzina nelle gambe, conoscere le nuove idee del mister e portarle sul campo. Ora ripartiremo la prossima settimana, sarà un’altra settimana intensa ma siamo sulla strada giusta».

DIONISI – «Col mister è nato fin da subito un grande feeling, c’è un grande rapporto e siamo contenti di lui. Si riparte con un calcio diverso, idee diverse, ma sarà sempre un calcio bello e propositivo».

ITALIA – «E’ una soddisfazione e un orgoglio per tutti, avere tre compagni di squadra che hanno vinto l’Europeo è bellissimo. Sono contento perché ho vissuto anche io un po’ la parentesi Nazionale, so cosa hanno fatto e sono contentissimo per loro. Mondiale? E’ vero ma la strada è lunga, io proverò a rimettermi in carreggiata e a mettere in difficoltà mister Mancini».