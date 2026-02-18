Connect with us

Serie A

Caqueret falso 9 in Milan Como: Fabregas spiega i motivi della sua scelta nel pre-partita. Quale idea ha in mente il tecnico

Caqueret falso 9 in Milan Como: Fabregas ha parlato così della sua scelta nel pre-partita del match a DAZN. Le sue dichiarazioni

Cesc Fabregasprima del fischio d’inizio di Milan-Como, match valido per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MOTIVAZIONI «Se ci fosse bisogno di motivare i ragazzi in una notte come questa ci sarebbe un problema. Abbiamo una grande opportunità, quella di ripartire dopo una partita non bellissima contro la Fiorentina. È bello ripartire contro una squadra grande e in questo stadio appena 4 giorni dopo».

TANTE PARTITE – «Siamo una squadra corta, non pronta per giocare ogni 3/4 giorni. Dobbiamo riprendere il minutaggio. Oggi è una partita importante ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo un’altra gara tra 65 ore».

CAQUERET FALSO 9 – «Tutti lo fanno, si vede dalla mobilità. Dobbiamo provare a creare spazi che possono fare male al Milan. Dobbiamo attaccare la profondità e provare a tenere la palla e fare male quando l’abbiamo».

