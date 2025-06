Carboni Inter, la rete contro l’Urawa al Mondiale per club cambia tutto? L’argentino manda un messaggio al neo tecnico Chivu

Carboni Inter, la rete contro l’Urawa al Mondiale adesso cambia tutto? Il giovane argentino manda un messaggio al neo allenatore Chivu

Valentin Carboni è tornato in grande stile dopo otto mesi di stop per la rottura del crociato, segnando il gol decisivo contro l’Urawa Red Diamonds e riaccendendo l’attenzione sul suo futuro in casa Inter. La prestazione brillante del giovane attaccante argentino, cresciuto nel vivaio nerazzurro sotto lo sguardo di Cristian Chivu, ha rilanciato le discussioni in vista del prossimo calciomercato.

Al momento, la dirigenza non ha ancora definito se il classe 2005 resterà in rosa come quinto attaccante o se verrà girato nuovamente in prestito. Tuttavia, il suo exploit manda un chiaro segnale a chi dovrà prendere la decisione: Carboni è pronto a riprendersi il suo spazio.

CARBONI INTER – «Dall’anima nerazzurra, a Valentin Carboni, che col suo destro ieri ha regalato all’Inter la vittoria e ha festeggiato al meglio il ritorno in campo, che mancava addirittura dallo scorso ottobre, quando, con l’Olympique Marsiglia, si era gravemente infortunato. Il figlio d’arte ha realizzato così la prima marcatura ufficiale con l’Inter dei grandi, mandando allo stesso tempo un messaggio a Chivu, che potrebbe anche pensare a lui come punta di riserva per la prossima stagione».