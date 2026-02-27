Cardone a LazioNews24: «Castellanos era perfetto per Sarri, la stagione la puoi salvare solo in un modo». Il pensiero del giornalista

Intervistato in esclusiva da LazioNews24, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fotografato il momento della stagione della Lazio di Sarri, facendo alcune riflessioni tra campo, obiettivi stagionali e mercato.

VINCENDO LA COPPA ITALIA LA LAZIO SALVEREBBE LA STAGIONE? – «La stagione la salvi solo se vinci la Coppa Italia. Bisogna cercare di andare in Europa e in Europa ci puoi andare, visto il campionato disastroso, soltanto attraverso la Coppa Italia. E così puoi salvare la stagione, così come è successo nel 2019 con Inzaghi. In quella stagione la Lazio mollò un po’ il campionato e vinse in finale proprio con l’Atalanta».

ANNATA TORMENTATA – «Considera che stiamo parlando della quarta peggiore stagione dell’era Lotito in campionato, quindi è chiaro che la salvi solo così. E’ stata definita la stagione maledetta, di certo è una stagione tormentatissima col blocco del mercato, poi i 33 infortuni e i torti arbitrali nei momenti topici della stagione. Poi c’è anche questa contestazione legittima contro la società i cui riflessi sulla squadra sono inevitabili».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GLI ARRIVI DI MALDINI E RATKOV A GENNAIO – «Intanto c’è da dire che non sono due giocatori che Sarri aveva chiesto. La società ha deciso di andare un po’ per conto suo sulle scelte di mercato e secondo me è un errore. Quando hai un allenatore come Sarri, che fa un gioco molto particolare, la società dovrebbe seguire le sue indicazioni. Sarri ha detto chiaramente che Ratkov non lo conosceva, anche se poi insomma mi pare strano che non conoscesse il centravanti del Salisburgo. Però ha detto così ed è chiaro che era una dichiarazione polemica per far capire che lui avrebbe puntato su altri giocatori, cioè Raspadori, per esempio».

LA CESSIONE DI CASTELLANOS – «Sul centravanti sinceramente non ci siamo. La Lazio ha ceduto Castellanos che era il falso nove per antonomasia. Secondo me era assolutamente perfetto per il gioco di Sarri per tecnica, capacità di palleggio e per la guerra che sapeva fare in mezzo all’area. È andato via per i 30 milioni offerti dal West Ham, ma anche perché il suo rapporto con Sarri non è mai stato idilliaco».

IN ESTATE VIA SIA GILA CHE ROMAGNOLI? – «Sì, è uno scenario probabile. Gila e Romagnoli hanno il contratto in scadenza nel 2027. Gila penso che sarebbe andato via già se ci fosse stato il mercato aperto nell’estate del 2025. Credo che andrà via a giugno. Al Real Madrid dovrà essere girato il 50% dell’incasso, quindi Lotito cercherà di monetizzare al massimo questa cessione, ma mi aspetto una partenza. Per la Lazio giocare senza di lui è un handicap clamoroso, è un giocatore importante, il rinnovo è un aspetto su cui ci si doveva muovere prima. Come ci sono i promessi sposi, in questo caso sono i promessi divorziati: penso che a Romagnoli, che era già praticamente andato via all’Al Sadd a gennaio, partirà. Credo che la cessione si possa concretizzare in estate. Penso che la difesa della Lazio sarà rivoluzionata».

SULLA CORSA SCUDETTO TRA INTER E MILAN – «L’Inter ha solo la Coppa Italia, oltre al campionato, sta recuperando giocatori importantissimi come Dumfries; però gli manca Lautaro. Il distacco mi sembra consistente a 12 giornate dalla fine. La rosa è migliore, il distacco è consistente, Chivu sta recuperando Dumfries e Calhanoglu, non c’è più la Champions. È vero che le prossime quattro giornate sono un po’ più complesse per l’Inter e un po’ più facili per il Milan. C’è anche da dire che c’è il derby da cui dipenderà tutto, però sinceramente non credo molto a una rimonta del Milan. Io credo che sia molto favorita l’Inter! Deve essere bravo Chivu a gestire l’eventuale contraccolpo psicologico di questa uscita col Bodo».

L’INTERVISTA INTEGTRALE A GIULO CARDONE SU LAZIONEWS24.COM