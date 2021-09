Antonio Careca non ha dubbi su Napoli-Juve: grossi guai per i bianconeri se dovessero perdere la sfida del Maradona

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino alla vigilia della gara contro la Juventus.

«Napoli-Juventus troppo presto? Per alcuni motivi dico di sì, perché affrontare una gara così importante dopo la sosta non è l’ideale. Per altre ragioni forse è meglio così, visto che la Juventus non se la passa benissimo: se perde anche sabato, rischia di compromettere subito la corsa scudetto. Un pronostico per domani? Vincere sarebbe perfetto ma al Napoli, a differenza della Juventus, potrebbe star bene anche non perdere».