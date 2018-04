Quando Caressa diceva: «Alla Juve non tiri mai: in Champions può arrivare…» – VIDEO

La sfortunata profezia di Fabio Caressa sul cammino della Juventus in Champions League

La premessa è che la Juventus non è ancora eliminata dalla Champions League. La realtà è che pensare di ribaltare un 3-0 casalingo contro il Real Madrid ammirato ieri all’Allianz Stadium è quasi fantascienza. Così in queste ore gli anti-juventini d’Italia si stanno divertendo a ripescare i pronostici dei giornalisti e dei commentatori che fino a qualche settimana fa tessevano le lodi di una squadra per certi versi imbattibile.

Tra le profezie peggio riuscite c’è quella di qualche mese fa di Fabio Caressa che, negli studi di Sky Sport, pontificava: «Alla Juventus non tiri mai in porta. Se non mi tiri in porta, io non perdo (…). La Juve ha la Champions con l’ossessione buona di vincerla e secondo me se ti guardi bene intorno quest’anno…come forza, a livello di gioco e solidità, mi sembra ce ne siano poche, molto poche eh…».

juv