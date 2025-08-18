Carlo Laudisa: «Lukaku, che guaio per il Napoli. Krstović, Dovbyk, Zirkzee: che intrigo per il sostituto. E sull'Inter…» - Calcio News 24

Carlo Laudisa e la sua opinione riguardante l’infortunio di Romelu Lukaku. Le parole

Un infortunio che riscrive il mercato, un domino di attaccanti che si innesca a due settimane dalla chiusura delle trattative. L’infortunio di Romelu Lukaku è una tegola pesantissima per il Napoli, un “bel guaio” che, come analizzato dal giornalista ed esperto di mercato Carlo Laudisa a Stile TV, costringe il club campione d’Italia a una corsa contro il tempo per trovare un sostituto all’altezza. In un intervento durante la trasmissione “Salite sulla Giostra”, Laudisa ha dipinto un quadro complesso, un intrigo di mercato che coinvolge più club e che rende la scelta del Napoli “difficilissima”.

L’EMERGENZA ATTACCO PER IL NAPOLI – «Infortunio Lukaku? Il Napoli ha venduto Raspadori, Simeone e Cheddira, e in questo momento non è facile trovare un attaccante che fra tre mesi diventerà la terza scelta. Quello di Lukaku è un bel guaio, e ora la scelta del Napoli è difficilissima. Lukaku è stato decisivo per la vittoria dello scudetto del Napoli. Adesso tocca a Lucca, ma il mercato dei campioni d’Italia regalerà un’altra sorpresa. Stavolta obbligata».

L’INTRIGO DEI BOMBER: DA KRSTOVIĆ A ZIRKZEE – «Il nome più semplice da prendere potrebbe essere Krstović del Lecce, ma nelle ultime ore l’Atalanta si è vista la porta chiusa in faccia dal Fulham per Muniz, e oggi è orientata a rivolgersi al Lecce per Krstović. Anche Gasperini a Roma vuole Krstović, al posto di Dovbyk. Ipoteticamente in questo giro l’ucraino potrebbe venire a Napoli, ma non sappiamo se piace a Conte. Gasperini vuole un attaccante di movimento che apra gli spazi, cosa che Dovbyk non fa. Per la stessa ragione, non sono sicuro che possa piacere a Conte. Jackson e Zirkzee? Non sappiamo se Chelsea e Manchester United li cederebbero in prestito. Jackson è un attaccante potente che somiglia a Lukaku e Lucca, Zirkzee è un giocatore raffinatissimo che dialoga molto con i compagni ma che frequenta poco l’area, non so quindi se può essere lui il profilo giusto per Conte».

IL MERCATO DEL CENTROCAMPO E LA LOTTA SCUDETTO – «Chiesa potrebbe ancora interessare al Napoli, ma il Liverpool incredibilmente lo ha dichiarato incedibile. A centrocampo credo che resista la candidatura di Musah, che ieri è entrato nel finale. Nel Milan c’è abbondanza a centrocampo, e una plusvalenza farebbe bene al club, dunque mi sembra un nome ancora possibile. È presto per i pronostici sullo scudetto, ma l’infortunio di Lukaku è un rompicapo pesante per il Napoli».