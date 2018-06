Massimo Carrera approva l’affare Aleksandr Golovin per la Juventus: il tecnico dello Spartak Mosca, nonché ex bianconero, dice la sua sul possibile trasferimento

Aleksandr Golovin piace alla Juventus. Il talento del CSKA Mosca ha giocato e segnato alla sua prima presenza al Mondiale con la maglia della Russia e la Juve lo osserva con una discreta attenzione. Massimo Carrera, grande ex juventino, allena a Mosca e ha avuto modo di vederlo giocare. Il tecnico approva l’affare: «Secondo me è da Juventus, è molto giovane ma ha già giocato Champions ed Europa League. Può migliorare ma penso che abbia già le qualità fisiche e mentali per poter fare bene nella Juve» è quanto ha detto l’allenatore dello Spartak Mosca.

Carrera ha commentato la partita del Belgio sui canali Mediaset e, alla fine della vittoria di Mertens e compagni, si è lasciato andare sul calciomercato. Golovin è un obiettivo della Juve e non è un segreto, ma c’è sempre distanza con il CSKA, tanto che alla Continassa sentono il rumore della concorrenza. Anche il Barcellona e il Monaco, oltre all’Arsenal, sono sulle tracce di Golovin. La Juve deve sbrigarsi perché il Mondiale rischia di far alzare molto la valutazione del giovane centrocampista russo.