Golovin subito protagonista: assist in Russia-Arabia Saudita. La Juve gode – VIDEO

E’ di Gazinskiy il primo gol dei Mondiali in Russia! Il calciatore russo ha sbloccato la gara inaugurale contro l’Arabia Saudita con un preciso colpo di testa al minuto 12. Il gol è arrivato su un assist di Aleksandr Golovin, centrocampista classe 1996 di proprietà del Cska Mosca. Il giocatore è sul taccuino della Juventus che sta trattando in queste ore con il club russo.

«Mi dicono sia bravo – ha detto il mister della Juve parlando del futuro del giocatore del Cska – e poi i giocatori forti si vedono subito». Il numero 11 della Russia può giocare da mezz’ala ma è sceso in campo da esterno mancino d’attacco nel 4-2-3-1 dei russi. Ottimo l’impatto con il Mondiale: un assist sfornato con il destro per la testa di Gazinskiy. Intraprendente, il numero 11 della Russia, si sta facendo conoscere e apprezzare dal pubblico italiano in Russia-Arabia Saudita.

Aleksandr Golovin provides the assist to Yuri Gazinskiy for the first goal of the #WorldCup!

1-0 #RUS pic.twitter.com/83QKxiSp5O

— Matthew Santangelo (@Matt_Santangelo) June 14, 2018