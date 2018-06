La Juventus accelera per Aleksandr Golovin. Il centrocampista, protagonista al Mondiale, può diventare un nuovo colpo bianconero

Sprint per Aleksandr Golovin. Da casa Juve filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione ma al momento non è ancora fatta. La Vecchia Signora ha messo il turbo, forte dell’accordo con il giocatore, e ha aumentato la precedente offerta: 17-18 milioni di euro più dei bonus facilmente raggiungibili che avvicinano l’offerta ai 25 milioni di euro richiesti dal Cska Mosca per lasciar andare il centrocampista russo, protagonista in Russia-Arabia Saudita, all’esordio Mondiale, con due assist e un gol su calcio di punizione, ma non è esclusa una soluzione con la percentuale sulla futura rivendita al Cska.

Il giocatore russo, la stella della Nazionale russa, può spiccare il volo e si è detto contento dell’interesse della Juventus. I bianconeri sono convinti di avere in mano un importante talento e sono convinti di aver fatto tutti i passi necessari per portare il giocatore russo in Italia. Sul centrocampista ci sono diversi club, anche il Barcellona nelle ultime ore avrebbe manifestato il proprio interesse, ma la Juventus, per il momento è avanti. La Juve prova a stringere per Aleksandr Golovin: una nuova stella russa per la Vecchia Signora.