Carrera: «Juventus in ripresa, può tornare in lotta per lo scudetto»

L’ex bianconero Carrera ha parlato del momento della Juventus, vista in grande crescita nelle ultime partite

Massimo Carrera, ex difensore bianconero e collaboratore tecnico ai tempi del ciclo Conte, ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 del momento della Juventus di Allegri.

Che Juve ha visto contro la Lazio sabato sera?

«Ho visto una Juve in netta ripresa. Con la Lazio ha concesso davvero poco e credo stia ritornando quella squadra che tutti conoscevamo, solida in fase difensiva e spietata quando attacca in contropiede. Sta facendo passi in avanti molto importanti».

Considerando anche che Napoli e Milan hanno perso qualche colpo ultimamente, il discorso scudetto è ancora aperto per la Juve?

«Secondo me si, la Juve può tornare a lottare per lo scudetto. Bisogna pensare partita dopo partita, fare sempre meglio. L’importante sarà vincere gli scontri diretti, così da diminuire il gap con quelle che stanno davanti. Saranno poi importanti i rientri dei giocatori che adesso sono fuori, così sarà più semplice mettere in atto una rimonta».

Prossima gara di campionato sarà contro l’Atalanta. Che partita si aspetta?

«Una partita molto difficile, l’Atalanta è una squadra forte che può mettere in difficoltà chiunque e lo abbiamo visto negli ultimi anni. La Juve però ha grandi qualità e può uscire con una vittoria da questo scontro».

