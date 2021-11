Carrick festeggia: «Questo risultato è per Solskjaer»

Michael Carrick ha festeggiato ai microfoni di BT Sports la vittoria del Manchester United contro il Villarreal: le sue dichiarazioni

Michael Carrick ha festeggiato ai microfoni di BT Sports la vittoria del Manchester United contro il Villarreal.

VITTORIA – «Siamo venuti qui per vincere e credevo che ce l’avremmo fatta, eravamo pronti. Non è stata una partita facile perché loro sono una buona squadra e ti fanno lavorare. I ragazzi si sono dati da fare, sono felice per loro. Non credo che stasera avremmo potuto uscire allo scoperto e giocare un bel calcio fin dall’inizio: in un certo senso il modo migliore per vincere era attraverso la lotta e il carattere. I cambi hanno avuto un grande impatto sul match. Quando Ronaldo ha la possibilità, la butta dentro. Sancho è stato brillante: ha fatto un grande sforzo in fase difensiva, è stata una grande serata per lui. Mi è piaciuto tutto. Non sono stati un paio di giorni facili, questo risultato è per Solskjaer. Per fortuna alla fine è andato tutto bene».