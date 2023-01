Carta Ronaldo, il portoghese non ha risposto alle domande dei pm

Carta Ronaldo, la Procura continua a indagare e chiedere se il portoghese chiederà o meno il risarcimento dei 20 milioni

Carta Ronaldo, la Procura continua a indagare e chiedere se il portoghese chiederà o meno il risarcimento dei 20 milioni. Al momento, però, nessuna risposta da parte sua anche perché qualora dovesse confermare o dire qualcosa a riguardo potrebbe ricevere sanzioni per aver firmato documenti non federali. Di seguito alcune delle 47 domande fatte a Ronaldo come riportate da Repubblica:

«La Juventus ha pagato tutti i tuoi stipendi? In caso, a quanto ammontano gli stipendi non pagati? Come verranno pagati? Ritieni di agire in via giudiziale per il pagamento di questi stipendi? Puoi produrre una copia dei documenti che ti sono stati consegnati?»