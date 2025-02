Casemiro polemico: «Non sono felice di essere in panchina. Ecco quale sarà la mia decisione»

Casemiro e quel poco spazio che ha riscontrato al Manchester United. Polemiche con il tecnico? Ecco la risposta dell’ex Real Madrid

Presso AS, il centrocampista del Manchester United Casemiro, ha voluto fare chiarezza nonostante il poco spazio in Inghilterra. Le parole.

LE PAROLE – «Devo continuare a fare ciò che sto facendo, con molto rispetto ed educazione. Certo che mi piacerebbe giocare di più, ovviamente-. Non conosco nessun calciatore che non voglia giocare e aiutare. Inoltre, vorrei aiutare il club in questo momento. Affronto le cose con rispetto verso i compagni e lo staff tecnico. E soprattutto, rispetto per il Man United, un club al quale sono molto grato. Ho un anno e mezzo di contratto e mi piacerebbe rispettarlo qui a Manchester. Mi trovo bene qui e anche la mia famiglia si è adattata, parliamo inglese. Sono molto grato ai tifosi di Old Trafford e al club. Sono felice a livello di club. Felice in panchina? Certo che no. Quella è un’altra cosa»