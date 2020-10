Casillas: «Per lo Scudetto è Juventus-Inter, bisogna dare tempo a Pirlo»

Lo Scudetto sarà una questione fra Juventus e Inter secondo Iker Casillas. Le sue parole a Sportweek.

Intervistato da Sportweek, Iker Casillas ha svelato il suo punto di vista sul calcio italiano, raccontando quali sono le sue sensazioni sulla lotta Scudetto e sulla scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo

SERIE A – «Sarà un momento cruciale per vedere il top delle due competizioni nazionali e a che livello sono. Sono quattro squadre che partono per vincere in Europa, sono molto forti, sono curioso di vedere che faranno. L’Inter mi sembra che si sia rinforzata molto, con uomini di esperienza, già sul finire dello scorso campionato valeva la Juve, anche se i bianconeri poi hanno mostrato di essere sempre più forti E poi mi ha sorpreso l’Atalanta, che con Napoli Lazio per me lotterà per il podio in Serie A. Alla fine però per il titolo è un match Juve-Inter».

PIRLO – «Sì, può essere pericoloso ma relativamente, in questi anni ci sono stati Guardiola al Barça e Zidane al Real che hanno dimostrato che l’esperienza in panchina non è tutto. Porqué no? Pirlo è stato un campione spettacolare e saprà trasmettere i suoi concetti alla squadra. Certo bisogna dargli tempo come è stato per Pep e Zizou»