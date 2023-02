Caso Demiral, guai anche per il Sassuolo? Cosa accadde con la Juve

Caso Demiral, guai in arrivo anche per il Sassuolo? Ecco cosa accade con la Juve per il difensore turco

La procura di Modena è stata sollecitata da quella di Torino per indagare sull’affare Demiral tra Juve e Sassuolo per la quale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, esisterebbe una sied letter tra Paratici e Carnevali.

Per 7 mesi il difensore turco sarebbe sceso in campo con la maglia neroverde, anche se di proprietà (non dichiarata) della Vecchia Signora che ai tempi era prima di uno slot per un calciatore extracomunitario. A gennaio 2019 il riscatto del giocatore dall’Alanyaspor. Ma in realtà, secondo i pm, già allora la Juve si sarebbe impegnata a comprare il giocatore in ogni caso, in cambio di 4 milioni poi successivamente inglobati poi nei 18 con cui a luglio è arrivato a Torino. A riportarlo è l’odierna edizione di Repubblica.