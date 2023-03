Caso Juve, la FIGC impugna la sentenza del TAR sulla famosa Carta Covisoc

Juve, la Figc impugna la sentenza del Tar sulla Carta Covisoc al Consiglio di Stato. Le ultime sulla vicenda

La Procura della Figc ha impugnato al Consiglio di Stato la sentenza del Tar sulla Carta Covisoc, così da far arrivare il processo sportivo a compimento con il terzo grado di giudizio al Collegio di Garanzia del Coni, visto che non èstato ritenuto tempestivo nei modi il ricorso alla giustizia amministrativa.

La carta segreta è quella del 14 aprile 2021 in cui Covisoc chiedeva chiarimenti sulle plusvalenze della Juve, documento che per la difesa del club rappresenta l’inizio vero e proprio delle indagini e ritenuto quindi come elemento che può inficiare l’inchiesta della procura federale,che non si sarebbe svolta secondo i tempi ammessi dalla procedura.