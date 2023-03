Caso Juve, Moggi: «Penso che quei punti di penalizzazione possano essere tolti»

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato in merito alla penalizzazione inflitta ai bianconeri

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera.

PAROLE – «Penso che le plusvalenze siano ammesse, la Juve non potrebbe farle perché quotata in borsa ma questo è un aspetto che non riguarda la giustizia sportiva ma la Consob, che ha giustamente avvertito la procura. Dal punto di vista sportivo penso quindi che quei punti di penalizzazione possano essere tolti, per quanto riguarda la questione stipendi invece, non posso esprimermi perché non so nulla in merito».