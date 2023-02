Caso Juve, Sandulli: «Autosospensione? Lo scoprirete vivendo»

Piero Sandulli ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it della scelta di autosospendersi dal Collegio di Garanzia del CONI, dopo il caso plusvalenze che ha coinvolto la Juve

Piero Sandulli ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it della scelta di autosospendersi dal Collegio di Garanzia del CONI, dopo il caso plusvalenze che ha coinvolto la Juve. Le sue dichiarazioni:

CASO JUVE – «Sul caso Juve che verrà discusso a breve al Collegio di Garanzia del Coni non so nulla. L’autosospensione? Lo scoprirete vivendo. Comunque adesso ho un po’ paura, dice la canzone di Battisti, ma a me tutto sommato in questo tema interessa meno».