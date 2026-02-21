Hanno Detto
Caso Kalulu, Abodi critico: «Non comprendo la scelta della FIGC di respingere il ricorso! Con un po’ di coraggio in più…»
Caso Kalulu, interviene il Ministro dello Sport, Andrea Abodi: la dura critica alla FIGC per la decisione di respingere il ricorso della Juventus
Il caso relativo all’espulsione di Pierre Kalulu durante la sfida tra Inter e Juventus continua a far discutere l’opinione pubblica. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto sulla discussa decisione della FIGC di respingere il ricorso per il cartellino rosso causato dalla simulazione di Alessandro Bastoni.
Come riportato dall’agenzia ANSA, il rappresentante del governo ha dichiarato di rispettare la scelta istituzionale, pur non comprendendola affatto. Secondo la sua visione, considerando l’evidente errore già pagato dal calciatore con l’allontanamento dal campo, la federazione calcistica avrebbe dovuto dimostrare maggiore coraggio annullando la sanzione.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
PAROLE – «La scelta della FIGC di non togliere la squalifica a Kalulu la rispetto ma non la comprendo. Nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno».
Ultimissime
video
Accomando: «Bastoni ha sbagliato ma il vero problema è il protocollo. Basta ipocrisie. Scudetto? Tutto ancora aperto » – ESCLUSIVA e VIDEO
Accomando, noto giornalista, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve e non solo Orazio Accomando,...